В частности, глава организации сообщил о том, что должность первого вице-президента УАФ получил Алексей Михайличенко, который до недавнего момента был спортивным директором Динамо.

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"Каждый год мы усиливаем нашу команду. Очень благодарен, что Конгресс единодушно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на пост первого вице-президента УАФ. Я благодарен каждому из делегатов, кто поддержал его.

Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными. Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. Сейчас мы имеем в стране чемпионов мира и Европы по футболу, но не имеем победителей Олимпийских игр", – заявил Павелко.

Карьера Михайличенко в Динамо

Михайличенко ранее работал в киевском Динамо. С 2013 по 2019 годы был спортивным директором, после чего стал главным тренером. Специалист покинул место наставника после сезона 2019/20 и вернулся на прежнюю должность.