Цікаво, що наша національна команда ще ніколи не була офіційно представлена у цьому симуляторі.

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"Хочу привітати прихильників електронного футболу з тим, що з наступного року популярний симулятор FIFA матиме національну збірну України", – повідомив Павелко.

Залишається лише незрозуміло, чи з'явиться збірна України в FIFA 22, вихід якої очікується 24 вересня цього року, або вже в FIFA 23, яка з'явиться восени наступного року.

Цікаво. В останній версії гри від України представлені донецький Шахтар і київське Динамо. Також в симуляторі ліцензована донецька "Донбас Арена".