Ровно год назад, 15 июня 2019 года, украинские футболисты впервые в истории стали чемпионами мира. Сборная Украины под руководством Александра Петракова выиграла чемпионат мира U-20. Сразу несколько украинцев стали лучшими на мундиале. Какая судьба лидеров украинской команды – читайте в материале Спорт 24.
Андрей Лунин
Голкипер "Реала" был признан лучшим вратарем турнира, пишет
24 канал. На мундиале Андрей сыграл в шести матчах, в которых пропустил четыре гола.
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В двух матчах украинец отстоял на "ноль" (против Катара в группе и Италии в полуфинале).
Лунин начал сезон снова в аренде. "Реал" отправил украинца ради игровой практики в "Вальядолид". Но там Андрей провел лишь 2 матча.
В январе голкипер перешел в "Овьедо", который выступает в Сегунде. В новой команде Лунин стал основным вратарем. Испанские СМИ, которые увлекаются игрой Андрея, пишут, что в сезоне 2020/2021 Лунин будет вторым номером в "Реале".
Видео удачных действий Лунина в воротах "Овьедо"
Сергей Булеца
Полузащитник Сергей Булеца получил "Серебряный мяч" по итогам выступления на чемпионате мира. Он забил три гола и отдал две результативные передачи.
Игрок "Динамо" проводит сезон в аренде в "Днепре-1", где успел стать ключевым игроком. Всего Булеца сыграл за днепрян 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
"Динамо" хочет вернуть Булеца с аренды.
Владислав Супряга
20-летний форвард запомнился на чемпионате мира в Польше дублем в финальном матче. Владислав не только сравнял счет в решающей игре, но и вывел Украину вперед.
Футболист "Динамо" проводит сезон в "Днепр-1", как и Булеца. Всего Супряга сыграл за "Днепр-1" 20 матчей, в которых забил 9 голов. Он один из лучших форвардов украинской Премьер-лиги с украинским паспортом.
28 февраля в рамках 20 тура УПЛ Супряга оформил хет-трик в матче против "Динамо".
Видео хет-трика Супряги в ворота "Динамо"
21-летний Денис Попов, запомнился на мундиале прекрасной игрой в атаке, стал основным игроком защиты "Динамо".
Денис получил шанс после травмы Никиты Бурды и трансфера Тамаша Кадара. Денис уже сыграл за "Динамо" 18 матчей, в которых забил 2 гола.
Выдающимся голом для Попова стал мяч в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Денис отличился в воротах "Шахтера" и вывел киевлян в следующий раунд.
Видео гола Попова в ворота "Шахтера"
Валерий Бондарь
Шаг за шагом в основной состав "Шахтера" подпускают капитана сборной Украины на чемпионате мира Валерия Бондаря.
До травмы Валерий сыграл за "Шахтер" 10 матчей, в которых отметился одним голом.
На чемпионате мира в Польше Валерий сыграл во всех матчах. В его пассиве всего одна желтая карточка в матче с США.
Георгий Цитаишвили
19-летний Цитаишвили один из самых ярких игроков команды Петракова. Футболист с невероятной техникой и креативными решениями отличился прекрасным голом в финале чемпионата мира.
Видео гола Цитаишвили в финале ЧМ-2019
Георгий проводит сезон в "Динамо". Всего Цитаишвили провел за "Динамо" 6 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи. Цитаишвили начал получать игровую практику только в конце сезона.
За доверие вингер отблагодарил тренера "Динамо" элегантным ассистом в матче против "Шахтера".
Ефим Конопля
20-летний Конопля стал открытием УПЛ сезона 2019/2020. Игрок "Шахтера", который проводит сезон в аренде в "Десне", сыграл 17 матчей за черниговцев. В его активе 3 результативные передачи.
На чемпионате мира Ефим, который закрывает позицию флангового защитника, сыграл в шести поединках.
Даниил Сикан
Даниил сикан за шесть матчей на чемпионате мира забил четыре гола. Этого хватило, чтобы получить "Серебряную бутсу" турнира.
Лучшим бомбардиром стал норвежец Эрлинг Голанд. Он забил девять голов. При этом все в одном матче – против сборной Гондураса.
Даниил вывел сборную Украины в полуфинал Мундиаля. Гол Сикана стал решающим в четвертьфинальной игре против Колумбии.
Видео победного гола Сикана