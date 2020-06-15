15 июня 2019 сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу U-20. Украинские игроки в финальном матче победили Южную Корею.

Путь к финалу

Украинская команда начала выступление на чемпионате мира в Польше матчем против США, сообщает24 канал.

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Украинцы одержали тяжелую победу со счетом 2:1 благодаря голам Булецы и Попова. В следующем матче группового этапа "сине-желтые" благодаря единственному голу Дениса Попова нанесли поражение Катару.

В третьем матче в рамках группового этапа подопечные Александра Петракова поделили очки с Нигерией. Матч завершился со счетом 1:1.

В 1/8 финала украинская команда разгромила Панаму со счетом 4:1, в четвертьфинале прошла Колумбию (0:1) и в драматической игре выбила Италию (1:0) в полуфинале.

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Финальная игра

В решающем матче Украина победила Южную Корею – 3:1. Матч для наших футболистов начался неудачно.

Уже на 5-й минуте встречи Ли Канг Ин вывел Южную Корею вперед, реализовав пенальти.

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Украинцы сравняли счет еще в первом тайме. Голом отличился Владислав Супряга. По перерыве Супряга вывел Украину вперед, оформив дубль.

Закрепил преимущество подопечных Петракова Цитаишвили. Георгий отличился на 89-й минуте.

Украина – Южная Корея видеообзор матча