Рівно рік тому, 15 червня 2019 року, українські футболісти вперше в історії стали чемпіонами світу. Збірна України під керівництвом Олександра Петракова виграла чемпіонат світу U-20. Відразу декілька українців стали найкращими на Мундіалі. Яка доля лідерів української команди – читайте у матеріалі Спорт 24.
У січні голкіпер перейшов у "Ов'єдо", який виступає у Сегунді. У новій команді Лунін став основним воротарем. Іспанські ЗМІ, які захоплюються грою Андрія, пишуть, що в сезоні 2020/2021 Лунін буде другим номером у "Реалі".
Гравець "Динамо" проводить сезон в оренді у "Дніпрі-1", де встиг стати ключовим гравцем. Всього Булеца відіграв за дніпрян 23 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.
"Динамо" прагне повернути Булецу з оренди.
20-річний форвард запам’ятався на чемпіонаті світу у Польщі дублем у фінальному матчі. Владислав не тільки зрівняв рахунок у вирішальній грі, але й вивів Україну вперед.
Футболіст "Динамо" проводить сезон у "Дніпр-1", як і Булеца. Всього Супряга відіграв за "Дніпро-1" 20 матчів, в яких забив 9 голів. Він один з найкращих форвардів української Прем'єр-ліги з українським паспортом.
28 лютого у рамках 20 туру УПЛ Супряга оформив хет-трик у матчі проти "Динамо".
Відео хет-трику Супряги у ворота "Динамо"
Денис отримав шанс після травми Микити Бурди і трансферу Тамаша Кадара. Денис вже відіграв за "Динамо" 18 матчів, в яких забив 2 голи.
Визначним голом для Попова став м'яч у рамках 1/8 фіналу Кубка України. Денис відзначився у воротах "Шахтаря" і вивів киян у наступний раунд.
Крок за кроком до основного складу "Шахтаря" підпускають капітана збірної України на чемпіонаті світу Валерія Бондаря.
До травми Валерій відіграв за "Шахтар" 10 матчів, в яких відзначився одним голом.
19-річний Цітаішвілі один з найяскравіших гравців команди Петракова. Футболіст з неймовірною технікою та креативними рішеннями відзначився прекрасним голом у фіналі чемпіонату світу.
Відео голу Цітаішвілі у фіналі ЧС-2019
Георгій проводить сезон у "Динамо". Всього Цітаішвілі провів за "Динамо" 6 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі. Цітаішвілі почав отримувати ігрову практику тільки наприкінці сезону.
20-річний Конопля став відкриттям УПЛ сезону 2019/2020. Гравець "Шахтаря", який проводить сезон в оренді у "Десні", відіграв 17 матчів за чернігівців. У його активі 3 результативні передачі.
На чемпіонаті світу Юхим, який закриває позицію флангового захисника, відіграв у шести поєдинках.
Данило Сікан
Данило Сікан за шість матчів на чемпіонаті світу забив чотири голи. Цього вистачило, щоб отримати "Срібну бутсу" турніру.
Найкращим бомбардиром став норвежець Ерлінг Голанд. Він забив дев'ять голів. При цьому всі в одному матчі – проти збірної Гондурасу.
Данило вивів збірну України у півфінал Мундіалю. Гол Сікана став вирішальним у чвертьфінальній грі проти Колумбії.
Відео переможного голу Сікана
Сікан все ще не став бодай гравцем ротації у "Шахтарі". У цьому сезоні Данило відіграв за "гірників" 4 матчі.