Украина (U-19) – Косово (U-19) 1:0 (0:0)

Гол: Ярмолюк (90+5).

В четверг, 17 ноября, в шведском городе Норрчепинг на стадионе "Остготапортен" состоялся матч отбора на Евро-2023 между юношескими сборными Украины и Косово.

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В первом тайме "сине-желтые" владели инициативой, но на последнем рубеже балканцев надежно действовал голкипер. После перерыва хорошие возможности отправить мяч в сетку ворот соперника имели Ярмолюк и Пушкарев.

Игра приближалась к ничейному результату, который устраивал косоваров. Но с таким ходом событий были не согласны подопечные Нагорняка. Когда подходила к концу последняя компенсированная минута второго тайма, хавбек Брэндфорда Егор Ярмолюк воспользовался пасом игрока Нюрнберга Владимира Харабары и забил победный гол.

Следующий матч "сине-желтые" проведут 20 ноября против Кипра.

Детальнее. Все сборные, принимающие участие в квалификационном раунде Евро-2023, разбиты на 13 групп. Две первые команды каждой группы и лучший обладатель третьего места весной 2023 присоединятся в элитном раунде отбора в Португалию. Сборная Мальты получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда.