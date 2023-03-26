Национальная сборная Украины матчем против родоначальников футбола начнет борьбу в отборе Евро-2024. Этот поединок станет дебютным для Руслана Ротаня во главе с главной командой страны.

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На совещании с участием представителей команд и официальных поединков были определены комплекты формы для команд. Сборная Украины выйдет на "Уэмбли" в желтом комплекте, а хозяева поля англичане выйдут на матч в белых футболках и синих трусах.

Форма сборной Украины / УАФ

Форма сборной Англии / УАФ

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с Англией. За сине-желтые не смогут сыграть Андрей Ярмоленко и Денис Попов.

Напомним, что матч Англия – Украина состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Прямая трансляция поединка будет доступна на "Общественном", а также онлайн-сервисе Megogo. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.