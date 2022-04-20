Хозяева, но на чужом поле

В УАФ рассматривают разные варианты проведения домашних матчей сборной в Лиге наций. К сожалению, из-за войны войны, которую в Украине развязала Россия, подопечные Александра Петракова будут вынуждены проводить все поединки за пределами родной страны.

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Даже домашние встречи станут своего рода выездными. Речь идет о первых двух домашних играх против Армении и Ирландии, которые должны состояться 11 и 14 июня соответственно.

Скорее всего, эти поединки состоятся на нейтральном поле. Хотя в этих встречах "сине-желтые" будут хозяевами матча.

Напомним, что из-за военных действий Украина получила новый календарь матчей в Лиге наций. Все потому, что матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии перенесли на более поздний срок (1 июня).

Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях

К слову. Еще один домашний матч сборной Украины в Лиге наций состоится 27 сентября против Шотландии.