В шаге от Мундиаля
Женская сборная Украины по гандболу подошла к выходу на чемпионат мира-2023. Подопечные Виталия Андронова не попали на Евро-2022, поэтому получили шанс получить путевку на Мундиаль из-за квалификации, пише 24 канал.
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Для этого украинкам нужно пройти двух оппонентов. В первом раунде у нашей команды не было проблем со сборной Люксембурга, дважды выиграв страну-карлика (36:13 / 30:11).
В решающем раунде Украине пришлось сыграть против хозяйки Евро-2022 Северной Македонии. Первая игра в Скопье была за нашей сборной. Подопечные Андронова захватили игровое преимущество в матче и ушли на перерыв с преимуществом в шесть мячей.
После нее македонцы смогли сравнять счет, но в конце концов украинкам удалось одержать победу с разницей в два гола – 24:22. Ответный матч будет номинально домашним для нашей команды и пройду в венгерской Кишварде 11 апреля.
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Когда и где чемпионат мира и кто будет играть
Победа в дуэли из Северной Македонии выведет Украину на чемпионат мира. Наша женская сборная не была на гандбольных Мундиалях с 2009 года, а лучший результат – четвертое место – показала в далеком 2003-м.
Сам турнир пройдет с 29 ноября по 17 декабря в трех скандинавских странах – Дании, Швеции и Норвегии. Пока известно о 19 из 32 команд, которые обеспечили себе участие в ЧМ:
- Дания
- Швеция
- Норвегия
- Франция
- Черногория
- Нидерланды
- Ангола
- Камерун
- Конго
- Сенегал
- Аргентина
- Бразилия
- Китай
- Иран
- Япония
- Казахстан
- Южная Корея
- Чили
- Парагвай