Есть первый триумф: сборная Украины по волейболу разбила Иран во второй игре квалификации на Олимпиаду

Сборная Украины ведет активную борьбу за билет на престижные состязания. "Сине-желтые" находят свою игру.

Сборная Украины по волейболу одолела Иран в отборе к Олимпиаде-2024. Триумф стал первым для нашей команды в квалификации, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Успели на последний поезд в Париж-2024: украинские гимнасты получили командную лицензию

Без капитана

Украинский коллектив провел вторую встречу за право сыграть на международном первенстве в Париже. В соперники "сине-желтых" нарисовалась сборная Ирана, которая не смогла создать больших проблем для нашей команды, хотя местами все же подъедали нервы. Следует отметить, что матч с иранцами был важен не только с точки зрения перспектив в отборе, но и квалификации как таковой. Дело в том, что Иран находится на 11 месте в мировом рейтинге - последнее проходное за выход на Олимпиаду по "добору", а Украина - 16-я. Потому лишь победа оставляла шансы "сине-желтым" в борьбе за место на соревнованиях в Париже по рейтингу.

Интересно, что сборная Украины вышла на игру без Олега Плотницкого – капитан сборной провел весь матч на скамейке запасных. В первом сете "сине-желтые" сразу ухватились на инициативу и повели в счете - 25:19 за украинцами. Старт второй партии получился более ровным, однако сборной Украины удалось выиграть и эту дуэль - 25:22. Третий сет завершился со счетом 25:17, здесь снова в знаки дался боевой характер украинцев, которые при счете 7:7 смогли выскочить вперед на 5 очков, что переломило ход игры в нашу пользу.

"Сине-желтые" были лучше иранцев во всем: 8-3 по эйсам (по 12 ошибок на подаче у обеих команд), 7-4 по блокам и 41-34 по результативным атакам. Больше всего очков в составе сборной Украины набрали Василий Тупчий (16) и Тимофей Полуян (15).

Видеообзор матча:

Следует отметить, что в стартовой встрече квалификации на Олимпиаду-2024 украинцы уступили Кубе (0:3). Отборочную группу к соревнованиям в Париже с "сине-желтыми" и Ираном формируют такие сборные, как: Италия, Бразилия, Чехия, Германия и Катар. На престижные соревнования квалифицируются две первые группы группы.

Турнирная таблица