Збірна України з волейболу здолала Іран у відборі до Олімпіади-2024. Тріумф став перший для нашої команди у кваліфікації, пише 24 Канал.
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Без капітана
Український колектив провів другу зустріч за право зіграти на міжнародній першості у Парижі. У суперники "синьо-жовтих" намалювалась збірна Ірану, яка не змогла створити великих проблем для нашої команди, хоча й місцями все ж під'їдали нерви. Варто відзначити, що матч з іранцями був важливим не лише з точки зору перспектив у відборі, але й кваліфікації як такої. Діло в тому, що Іран перебуває на 11-му місці у світовому рейтингу – останнє прохідне за вихід на Олімпіаду за "добором", а Україна – 16-а. Тому лише перемога залишала шанси "синьо-жовтим" у боротьбі за місце на змаганнях в Парижі за рейтингом.
Цікаво, що збірна Україна вийшла на гру без Олега Плотницького – капітан збірної провів увесь матч на лаві запасних. У першому сеті "синьо-жовті" відразу вхопились на ініціативу і повели в рахунку – 25:19 за українцями. Старт другої партії вийшов рівнішим, проте збірній України вдалось виграти й цю дуель – 25:22. Третій сет завершився з рахунком 25:17, тут знову в знаки дався бойовий характер українців, які за рахунку 7:7 змогли вискочити вперед на 5 очок, що переломило хід гри на нашу користь.
Відеоогляд матчу:
Варто відзначити, що у стартовій зустрічі кваліфікації на Олімпіаду-2024 українці поступились Кубі (0:3). Відбіркову групу до змагань у Парижі з "синьо-жовтими" та Іраном формують також такі збірні, як: Італія, Бразилія, Чехія, Німеччина та Катар. На престижні змагання кваліфікуються дві перші команди групи.
Турнірна таблиця
- Італія – 2 перемоги, 6 очок, 6:1 (різниця сетів)
- Німеччина – 2 перемоги, 6 балів, 6:2
- Бразилія – 2 перемоги, 5 пунктів, 6:2
- Куба – 1 перемога, 3 очки, 4:3
- Україна – 1 перемога, 3 бали, 3:3
- Чехія – 0 перемог, 1 пункт, 3:6
- Іран – 0 перемог, 0 очок, 1:6
- Катар – 0 перемог, 0 балів, 0:6