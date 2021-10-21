Сборная Украины разгромила Фарерские острова в стартовом матче отбора на женский ЧМ-2023
Источник:24 канал
Женская сборная Украины по футболу удачно стартовала в отборе на чемпионат мира-2023. Подопечные Натальи Зинченко уверенно победили Фарерские острова.
Украина – Фарерские острова 4: 0
Голы: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79
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Украинки принимали фарерок на стадионе "Колос". В первом тайме сборной Украины удалось оформить комфортное преимущество.
На 16-й минуте поединка Козлова головой замкнула подачу Апанащенко. Перед перерывом после прострела Шматко в воротах соперниц отличилась Кравчук.
После перерыва украинки забили еще два гола. На 57-й минуте Хаванская сделала заброс из глубины, а Бойченко с линии вратарской переправила мяч в сетку.
На 79-й минуте после подачи Калининой с углового, точку в матче поставила Корсун – 4:0.
- Уже 26 октября сборная Украины на стадионе "Колос" примет лидеров группы – испанок.
- Соперницами Украины в группе также являются Шотландия и Венгрия.
- На чемпионат мира напрямую выйдет победитель группы. Команды, занявшие вторые места, сыграют в раунде плей-офф.