Сборная Украины разгромила Фарерские острова в стартовом матче отбора на женский ЧМ-2023

Женская сборная Украины по футболу удачно стартовала в отборе на чемпионат мира-2023. Подопечные Натальи Зинченко уверенно победили Фарерские острова.

Украина – Фарерские острова 4: 0

Голы: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79

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Украинки принимали фарерок на стадионе "Колос". В первом тайме сборной Украины удалось оформить комфортное преимущество.

На 16-й минуте поединка Козлова головой замкнула подачу Апанащенко. Перед перерывом после прострела Шматко в воротах соперниц отличилась Кравчук.

После перерыва украинки забили еще два гола. На 57-й минуте Хаванская сделала заброс из глубины, а Бойченко с линии вратарской переправила мяч в сетку.

На 79-й минуте после подачи Калининой с углового, точку в матче поставила Корсун – 4:0.