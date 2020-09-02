Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к старту нового сезона Лиги Наций. 3 сентября во Львове команда Андрея Шевченко примет Швейцарию.

После часового перелета из Харькова чартерный самолет с "сине-желтыми" на борту приземлился во Львове 1 сентября в 18:00, сообщает официальный сайт УАФ.

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В составе команды на данный момент – 28 игроков. В "молодежку" был отправлен Александр Сирота. Все остальные продолжают претендовать на место в заявке на игру со Швейцарией.

Расписание сборной

Сразу с аэродрома ребята выехали к своему традиционному расположению в столице Галичины – "Гранд-отелю". Все члены сборной постоянно применяют индивидуальные средства защиты. Все члены делегации живут в отдельном крыле, не пересекаясь с другими посетителями.

1 сентября перед ужином представители команды в полном составе сдали уже третий ПЦР-тест за эти сборы. Нынешний проведен уже непосредственно УЕФА как организатором Лиги наций. Результаты исследований будут готовы через сутки.

2 сентября "сине-желтые" весь день проведут в отеле, чтобы избежать любых контактов с внешней средой. А вечером, в 18:30, состоится официальная предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера сборной Андрея Шевченко и ее капитана Андрея Пятова.

После этого главная команда Украины проведет официальную тренировку на газоне "Арены Львов", первые 15 минут которой будут открытыми для представителей СМИ. Из-за карантина представители СМИ смогут понаблюдать за частью занятия только с медиа-трибуны.

Сборная Украины прибыла во Львов / Фото: УАФ (П. Кубанов)