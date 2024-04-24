У матче против Арсенала Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел 66 минут на поле, после чего его заменили. За время проведенное на поле он отдал 14 из 22 точных передач, ни разу не пробил по воротам, выполнил 1 неудачную попытку дриблинга и дважды перехватил мяч.

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Останется ли Мудрик в Челси

Руководство "бело-синих" решило судьбу Михаила Мудрика и Нони Мадуэке в клубе.

Несмотря на нестабильную игру обоих протгом 18 месяцев с момента присоединения к команде, Челси не планирует продавать футболистов в летнее трансферное окно. В руководстве считают, что оба игрока имеют потенциал значительно улучшиться в будущем.

Тодд Боли и Бехдад Эгбали раскошелились на колоссальные 120 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать Мудрика и Мадуэке в пределах своих расходов за последние два года. Первый сумел забить лишь 6 голов в сыгранных 52-х матчах за Челси, тогда как второй показал немного лучший результат – забил 7 голов в 39 играх.

Различные британские СМИ сватают Мудрика в другие клубы, но сам Михаил заявил, что счастлив в Лондоне.

Важно! В летнее трансферное окно Челси должен продать некоторых игроков состава, чтобы соответствовать правилам АПЛ по прибыли и устойчивого развития.

Напомним, что в 2023 году Михаила Мудрика приобрело Челси у Шахтера за 70 миллионов евро с возможными бонусами в размере 30 миллионов. эта сумма стала рекордной в истории трансферов Украины. Мудрик подписал контракт с Челси до июня 2031 года.

Сейчас "бело-синие" находятся на 9 позиций в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 47 баллов. Следующий матч Челси сыграет на выезде с Астон Виллой. Поединок состоится 27 апреля в 22:00 по киевскому времени.