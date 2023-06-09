"С Украиной в сердце": наша сборная представила форму на Европейские игры-2023 – патриотические фото

Сборная Украины продемонстрировала свой наряд, в котором ее представители команды будут красоваться на континентальных соревнованиях. Этим вопросом загорелся известный украинский бренд.

Украина представила парадную форму на Европейские игры-2023, которые пройдут в Польше. Наряд получился минималистическим и патриотическим, пишет 24 Канал.

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Подчеркнули самое важное

Представители украинской команды смогут похвастаться парадным нарядом, изготовленным Иваном Фроловым специально для Европейских игр-2023. Главный девиз одежды – "С Украиной в сердце", а центральным элементом формы является один из ключевых символов бренда – анатомическое желто-голубое сердце FROLOVHEART с картой Украины.

Также как мужчины, так и женщины получили уникальный дизайн наряда, в частности, в мужской комплект вошли: голубое поло с сердцем и футболка с черными рукавами, имеющая желтую и голубую молнии и вышитое сердце, а также черные брюки. Что касается женского комплекта, то он состоит из голубовато-черной футболки, черного пояса, поло и голубых брюк-юбки. Отдельным аксессуаром является шелковый платок, в основе которого есть принты с гербом, сердцами и казацким крестом, разработанные украинским художником Вовой Воротневым.

В фотосессии в честь представления формы приняли участие дзюдоистка Дарья Билодид и кикбоксер Павел Замятин.

Форма сборной Украины / Дарья Белодид

Уже этим летом сборная Украины стартует на престижных континентальных соревнованиях, которые пройдут в Кракове и ряде других польских городов. Следует отметить, что "сине-желтую" команду будет представлять рекордное количество спортсменов на континентальной арене, которых будет на 64 человека больше, чем в прошлый раз, когда Украина стала бронзовым призером медального зачета.