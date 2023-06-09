Україна представила парадну форму на Європейські ігри-2023, які пройдуть у Польщі. Вбрання вийшло мінімалістичним та патріотичним, пише 24 Канал.

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Підкреслили найважливіше

Представники українською команди зможуть похизуватися парадним нарядом, який був виготовлений Іваном Фроловим спеціально для Європейських ігор-2023. Головний девіз вбрання – "З Україною в серці", а центральним елементом форми є один із ключових символів бренду – анатомічне жовто-блакитне серце FROLOVHEART з мапою України.

Також як і чоловіки, так і жінки отримали унікальний дизайн наряду, зокрема, до чоловічого комплекту увійшли: блакитне поло з серцем та футболка з чорними рукавами, що має жовту й блакитну блискавки та вишите серце, а також чорні штани. Щодо жіночого комплекту, то воно складається з блакитно-чорної футболки, чорного пояса, поло та блакитних штанів-спідниці. Окремим аксесуаром є шовкова хустина, в основі якої є принти з гербом, серцями та козацьким хрестом, розроблені українським художником Вовою Воротньовим.

До речі. У фотосесії в честь представлення форми участь взяли дзюдоїстка Дар'я Білодід та кікбоксер Павло Замятін.

Форма збірної України / Дар'я Білодід

Уже цього літа збірна України стартує на престижних континентальних змаганнях, які пройдуть у Кракові та низці інших польський міст. Варто зазначити, що "синьо-жовту" команду представлятиме рекордна кількість спортсменів на континентальній арені, яких буде на 64 особи більше, аніж минулого разу, коли Україна стала бронзовою призеркою медального заліку.