От Украины на континентальные соревнования будут делегированы 262 спортсмена. Европейские Игры-2023 пройдут в Кракове, Польша.

Достойно внимания Сборная Украины по волейболу без проблем одержала победу над Хорватией в Золотой Евролиге

Уверенно к триумфу

В конце июня состоятся третьи в истории европейские игры. Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета утвердил состав участников официальной делегации национальной сборной команды Украины для участия в международных соревнованиях. На континентальное первенство делегировано рекордное количество спортсменов, которых на турнире будет 262 человека. Это на 19 спортсменов больше, чем на первых Европейских играх в 2015 году.

Украинцы примут участие в 27 из 30 возможных дисциплин, а именно в: легкой атлетике, артистическом плавании, гребле на байдарках и каноэ и гребном слаломе, прыжках в воду, фехтовании, боксе, шаровой и стендовой стрельбе, стрельбе, тхэквондо, брейкингу, дзюдо, велоспорту (ВМХ-фристайл, маунтенбайк), триатлону, современному пятиборью, стрельбе из лука, настольному теннису, баскетболу 3 на 3, таиландскому боксу Муай-тай, прыжкам , каратэ и текбол.

Любопытно. Гендерная рвинность господствовала при выдаче билетов на континентальное первенство, поскольку от Украины на соревнования делегированы 131 женщина и 131 человек.

Напомним, что первые Европейские игры, состоявшиеся в 2015 году, прошли в азербайджанском Баку, где Украина заняла 8-е место в медальном зачете. В 2019 году континентальное первенство приняла столица Беларуси Минск. Тогда "сине-желтая" сборная заняла "бронзовую" строчку в медальном зачете.

Следует отметить, что россиян и белорусов на международных соревнованиях не будет, несмотря на все усилия МОК.