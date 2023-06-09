Начало полномасштабной агрессии России олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко встретил в Украине. Он собственными глазами видел последствия бомбардировки россиянами украинских городов. Однако это не помешало ему уехать в Россию и выступить в ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи.

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Баюл: Петренко находился в федерации 30 лет

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл сообщила, что Виктор Петренко успевает зарабатывать деньги не только в России, но и в США. Бывший вице-президент Федерации фигурного катания Украины продолжает выступать в шоу жены пресс-секретаря президента РФ Татьяны Навки.

"Виктор Петренко сейчас снова находится в России, готовится к зимним шоу Навки. Прошлой зимой там тоже катался.

И вот он приехал в США, сделал здесь одно шоу вместе со Скоттом Хэмилтоном. А я Скотту говорю: "Зачем ты вообще работаешь с человеком, поддерживающим войну?".

Петренко же написал письмо и предупредил федерацию фигурного катания Украины, в которой он находился уходящий из нее 30 лет. Это для меня вдвое хуже, то есть человек не просто уехал в Россию и начал там кататься, а именно бросил людей, которые ему помогали в течение 30 лет. Для меня это двойная измена, двуликость", – рассказала Баюл.

К слову. Организатор шоу – Татьяна Навка родилась в украинском Днепре. В возрасте 13 лет переехала в Москву. Обладает российским и американским гражданством. В 2014 году родила дочь от спикера Кремля Дмитрия Пескова, а в 2015 году вышла за него замуж.

Баюл не понимает поступка Петренко, променявшего совесть на российские деньги.

"Он рассказывал 30 лет Украине, как всех любит. И тут написал письмо, что уходит из президиума федерации. И понятно, что он не сказал, почему ушел. И об этом в прессе ничего не писали.

Он работал с украинским государством и вот так поступил. Всю зиму протанцевал в шоу Навки и сейчас снова готовится к новому сезону. Просто тварь какая-то. У меня это не укладывается в уме. Флаг ему в руки, пусть делает что хочет, но это фу, б###ь", – сказала Баюл.

Оксана Баюл и Виктор Петренко / скриншот с видео

Измена Петренко