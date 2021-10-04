Защитник Динамо Виталий Миколенко не принял участия в поединке десятого тура УПЛ с Шахтером (0:0).

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"На МРТ ничего не показало, но на предматчевой тренировке перед последней игрой с Шахтером почувствовал боль и ушел с тренировки. На МРТ ничего не показало, но есть дискомфорт", – сказал Миколенко.

Обратите внимание! Миколенко находится в списке игроков сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022.

Что известно о матчах Украины в октябре

9 октября сборная Украины сыграет на выезде против Финляндии, а 12 октября дома против Боснии и Герцеговины. Матч с боснийцами состоится во Львове.

4 октября игроки начали тренировочный сбор в расположении национальной команды. Отметим, что в резервном списке Петракова еще шесть футболистов: Лунин, Бондарь, Конопля, Михайличенко, Кочергин и Калитвинцев.