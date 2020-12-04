Чемпионат мира-2022: стало известно кто покажет "Мундиаль" в Украине
Отбор на чемпионат мира-2022 стартует уже в марте 2021 года. Квалификационные матчи европейской зоны и сам "Мундиаль" будет транслироваться в Украине.
Кто покажет ЧМ-2022 в Украине
В Украине матчи квалификации и чемпионата мира-2022 покажет "Медиа Группа Украина". Об этом заявил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.
К теме Сборная Украины попала во вторую корзину во время жеребьевки ЧМ-2022: вероятные соперники
В "Медиа группа Украина" входят каналы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Денисов заявил, что отборочный цикл будет показывать канал "Украина" и каналы "Футбол 1/2/3".
Уже 7-го декабря состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2022. Ее покажет "UA: Первый".
Жеребьевка как событие принадлежит ФИФА, а права на показ ЧМ-2022, кроме того, будут принадлежать "UA: Первый", то есть НОТУ. Они всегда правообладатель, здесь история без тендера. Есть Европейский вещательный союз, у них долгосрочный контракт с ФИФА, по которому они каждые 4 года транслируют чемпионат мира сами или с партнерами,
– сказал Денисов.
Денисов сообщил, что между каналами "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина" с НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпанией Украины) подписано соглашение. Когда она вступит в силу, то каналам "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина" будет предоставлена сублицензия.
"Весь отборочный цикл чемпионата мира можно посмотреть на "Украине" и каналах "Футбол", – резюмировал Денисов.
Жеребьевка отбора ЧМ-2022 / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью