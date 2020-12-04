Отбор на чемпионат мира-2022 стартует уже в марте 2021 года. Квалификационные матчи европейской зоны и сам "Мундиаль" будет транслироваться в Украине.

Кто покажет ЧМ-2022 в Украине

В Украине матчи квалификации и чемпионата мира-2022 покажет "Медиа Группа Украина". Об этом заявил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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В "Медиа группа Украина" входят каналы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Денисов заявил, что отборочный цикл будет показывать канал "Украина" и каналы "Футбол 1/2/3".

Уже 7-го декабря состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2022. Ее покажет "UA: Первый".

Жеребьевка как событие принадлежит ФИФА, а права на показ ЧМ-2022, кроме того, будут принадлежать "UA: Первый", то есть НОТУ. Они всегда правообладатель, здесь история без тендера. Есть Европейский вещательный союз, у них долгосрочный контракт с ФИФА, по которому они каждые 4 года транслируют чемпионат мира сами или с партнерами,

– сказал Денисов.

Денисов сообщил, что между каналами "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина" с НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпанией Украины) подписано соглашение. Когда она вступит в силу, то каналам "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина" будет предоставлена сублицензия.

"Весь отборочный цикл чемпионата мира можно посмотреть на "Украине" и каналах "Футбол", – резюмировал Денисов.

Вниманию. Жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022 состоится 7 декабря 2020 года в швейцарском Цюрихе. Матчи состоятся с марта по ноябрь 2021 года. Стыковые матчи запланированы на март 2022 года. Чемпионат мира-2022 примет Катар. Матчи состоятся в ноябре и декабре.

Жеребьевка отбора ЧМ-2022 / Инфографика 24 канала