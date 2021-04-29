Вашингтон – Лейкерс 116:107 (31:35, 30:20, 29:22, 26:30)

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Первые две четверти команды провели ровно. Баскетболисты Лейкерс удерживали небольшое преимущество, однако на большой перерыв лидерами ушли Визардс +6.

В третьей четверти Вашингтон начал наращивать преимущество, и перед решающей 12-минуткой преимущество хозяев составляло +13. В последней четверти Лейкерс несколько раз сумели сократить отрыв до +9, но Вашингтон не отпустил победу!

Одержать победу Вашингтону помог украинец Лень, который вышел в стартовой пятерке. Он провел на паркете 24 минуты и 37 секунд и стал третьим по результативности игроком своей команды.

Украинец набрал 18 очков, сделал 9 подборов, 1 результативную передачу и 2 блок-шота. В его пассиве 2 фола.

Вашингтон – Лейкерс видеообзор