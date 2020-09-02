Состоялась церемония жеребьевки группового этапа квалификации чемпионата Европы-2022 по футзалу. Своих соперников в группе получила и сборная Украины

"Сине-желтые" попали в группу 1, где их соперниками стали Хорватия, Албания и победитель Сан-Марино – Дания, сообщили в Ассоциации футзала Украины.

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Матчи состоятся в четыре "окна":

6 – 9 декабря 2020 года;

25 января – 3 февраля 2021 года;

1 – 10 марта 2021 года;

5 – 14 апреля 2021 года.

В финальную часть Евро-2022 выйдут команды, которые займут первые места в своих группах. А также шесть лучших команд, которые займут вторые места. Еще две сборные, которые будут вторыми в группе, но не пробьются напрямую, сыграют между собой в плей-офф за путевку на турнир.

Финальная часть футзального Евро-2022 состоится с 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.