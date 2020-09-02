Відбулася церемонія жеребкування групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2022 з футзалу. Своїх суперників у групі отримала і збірна України

"Синьо-жовті" потрапили до групи 1, де їх суперниками стали Хорватія, Албанія та переможець Сан-Марино – Данія, повідомили в Асоціації футзалу України.

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Матчі відбудуться у чотири "вікна":

6 – 9 грудня 2020 року;

25 січня – 3 лютого 2021 року;

1 – 10 березня 2021 року;

5 – 14 квітня 2021 року.

До фінальної частини Євро-2022 вийдуть команди, які посядуть перші місця у своїх групах. А також шість кращих команд, які посядуть другі місця. Ще дві збірні, які будуть другими в групі, але не проб'ються напряму, зіграють між собою в плей-офф за путівку на турнір.

Фінальна частина футзального Євро-2022 відбудеться з 19 січня по 6 лютого 2022 року у Нідерландах