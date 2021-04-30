За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи B. Підопічні Наталії Зінченко зіграють проти Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів.

До речі Шевченко викликав до збірної України 35 футболістів

Результати жеребкування відбору на ЧС-2023

Група А: Швеція, Фінляндія, Ірландія, Словаччина, Грузія.

Група В: Іспанія, Шотландія, Україна , Угорщина, Фарерські о-ви.

, Угорщина, Фарерські о-ви. Група С: Нідерланди, Ісландія, Чехія, Білорусь, Кіпр.

Група D: Англія, Австрія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Латвія, Люксембург.

Група E: Данія, Росія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Чорногорія.

Група F: Норвегія, Бельгія, Польща, Албанія, Косово, Вірменія.

Група G: Італія, Швейцарія, Румунія, Хорватія, Молдова, Литва.

Група H: Німеччина, Португалія, Сербія, Ізраїль, Туреччина, Болгарія.

Група I: Франція, Уельс, Словенія, Греція, Казахстан, Естонія.

Європа має 11 прямих путівок на ЧС-2023. Ще одна команда візьме участь у міжконтинентальному плей-офф.

Дев'ять переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2023. Другі команди груп продовжать боротьбу у плей-офф, що складатиметься з двох етапів.

Трійка найкращих серед других команд отримає можливість грати безпосередньо на другому етапі плей-офф. Шість учасників, які залишилися, змагатимуться за три перепустки в одноматчевих протистояннях на першому етапі.

Три переможці першого раунду та три команди, які напряму вийшли до другого етапу, в одноматчевих дуелях визначать трійку переможців плей-офф УЄФА.

Два переможці плей-офф УЄФА другого етапу з найвищим рейтингом отримають два автоматичні місця на ЧС-2023, а ось третій переможець продовжить свій шлях у міжконтинентальному плей-офф.

Поєдинки відбору на ЧС-2023 відбудуться у період з вересня 2021 року до вересня 2022 року. Чемпіонат світу відбудеться в Австралії та Новій Зеландії.