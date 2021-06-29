Сборная Украины побеждала Швецию на Евро-2012: где сейчас игроки этой команды

Сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции. Этот матч состоится 29 июня 2021 года. За девять лет до этого эти команды между собой играли на Евро-2012. И тогда победу одержала сборная Украины.

Дебютным для сборной Украины стал именно чемпионат Европы 2012 года. Пробилась туда наша команда как хозяин турнира. А в группе нам выпали в соперники сборные Швеции, Франции и Англии.

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Именно со шведами нам выпало играть дебютным матч. Эта игра состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" 11 июня 2012 года.

Матч закончился победой сборной Украины. На гол Златана Ибрагимовича украинцы ответили дублем Андрея Шевченко.

В сборной Украины с этого матча на Евро-2020 осталось только двое игроков, которые выходили на поле. Это голкипер Андрей Пятов, который тогда защищал наши ворота, а также Андрей Ярмоленко, который отдал результативный пас на Шевченко.

Состав сборной Украины на матч против Швеции на Евро-2012

В старте нашей команды вышли: Пятов, Селин, Хачериди, Михалик, Гусев, Тимощук, Коноплянка, Ярмоленко, Назаренко, Шевченко, Воронин. Также на замену выходили Артем Милевский, Руслан Ротань и Марко Девич.



Стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией на Евро-2012 / Фото Getty Images

Замены: Максим Коваль, Александр Горяинов, Вячеслав Шевчук, Богдан Бутко, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Денис Гармаш, Александр Алиев, Евгений Селезнев.

Где сейчас игроки этой команды

Андрей Пятов – и в дальнейшем выступает за донецкий Шахтер

– и в дальнейшем выступает за донецкий Шахтер Евгений Селин выступает на Кипре за Анортосис. На Евро-2022 был как игрок полтавской Ворсклы. Затем в его карьере были Динамо, Металлист, греческие Платаниас и Астерас Триполи, а также венгерский МТК Будапешт.

выступает на Кипре за Анортосис. На Евро-2022 был как игрок полтавской Ворсклы. Затем в его карьере были Динамо, Металлист, греческие Платаниас и Астерас Триполи, а также венгерский МТК Будапешт. Евгений Хачериди сейчас без клуба. Его предыдущая команда – белорусское Динамо-Брест. До 2017 года Хачериди выступал за Динамо, после чего перешел в греческий ПАОК.

сейчас без клуба. Его предыдущая команда – белорусское Динамо-Брест. До 2017 года Хачериди выступал за Динамо, после чего перешел в греческий ПАОК. Тарас Михалик сейчас работает в тренерском штабе луцкой Волыни. После выступлений за Динамо в 2013 году Михалик перешел в российский Локомотив, за который выступал до 2019 года.

сейчас работает в тренерском штабе луцкой Волыни. После выступлений за Динамо в 2013 году Михалик перешел в российский Локомотив, за который выступал до 2019 года. Олег Гусев тоже перешел на тренерскую работу. Он работает в штабе киевского Динамо, за который выступал до лета 2018 года.

тоже перешел на тренерскую работу. Он работает в штабе киевского Динамо, за который выступал до лета 2018 года. Анатолий Тимощук на Евро-2012 представлял немецкую Баварию. Но через год решил вернуться в российский Зенит. Также два сезона поиграл за Кайрат из Казахстана. Сейчас работает в тренерском штабе российского клуба.

на Евро-2012 представлял немецкую Баварию. Но через год решил вернуться в российский Зенит. Также два сезона поиграл за Кайрат из Казахстана. Сейчас работает в тренерском штабе российского клуба. Евгений Коноплянка имел возможность сыграть на Евро-2020. Но пропускает турнир из-за травмы. Лидеру Днепра удалось немало поиграть в Европе – испанская Севилья и немецкий Шальке. Но в 2019 году он вернулся в Украину, став игроком Шахтера.

имел возможность сыграть на Евро-2020. Но пропускает турнир из-за травмы. Лидеру Днепра удалось немало поиграть в Европе – испанская Севилья и немецкий Шальке. Но в 2019 году он вернулся в Украину, став игроком Шахтера. Андрей Ярмоленко тоже немало поиграл в Европе. Хотя отправился туда довольно поздно. Сезон в немецкой Боруссии (Дортмунд), и уже третий год выступает за английский Вест Хэм.

тоже немало поиграл в Европе. Хотя отправился туда довольно поздно. Сезон в немецкой Боруссии (Дортмунд), и уже третий год выступает за английский Вест Хэм. Сергей Назаренко – легендарный игрок для Днепра. Но на Евро-2012 был как игрок Таврии. Затем выступал за Черноморец, Металлист, и вернулся в Днепр. До лета 2021 года работал тренером юношеской команды Днепр-1.

– легендарный игрок для Днепра. Но на Евро-2012 был как игрок Таврии. Затем выступал за Черноморец, Металлист, и вернулся в Днепр. До лета 2021 года работал тренером юношеской команды Днепр-1. Андрей Воронин сразу после Евро-2012 перешел из российского Динамо в немецкий Дюссельдорф. Это была аренда, поэтому через год Воронин снова вернулся в Россию. А в 2014 году объявил об окончании карьеры. Сейчас работает тренером в российском Динамо.

сразу после Евро-2012 перешел из российского Динамо в немецкий Дюссельдорф. Это была аренда, поэтому через год Воронин снова вернулся в Россию. А в 2014 году объявил об окончании карьеры. Сейчас работает тренером в российском Динамо. Андрей Шевченко. Матчи на Евро-2012 стали для него последними в профессиональной карьере. После этого была попытка политической карьеры, а с 2016 года – работа в сборной Украины. Сначала помощником главного тренера, а после Евро-2016 – главным тренером сборной Украины.

Матч против Швеции для сборной Украины на Евро-2012 был очень важным. Ведь на протяжении девяти лет это была единственная игра на чемпионатах Европы, где нашей команде удалось забить и победить. Лишь 13 июня 2021 года на Евро-2020 сборная Украины прервала неудачную серию с матчами без забитых голов, когда Ярмоленко и Яремчук забили в ворота Нидерландов. А 17 июня 2021 года – прервать серию без побед, когда удалось обыграть Северную Македонию.