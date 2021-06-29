Дебютним для збірної України став саме чемпіонат Європи 2012 року. Прибилася туди наша команда як господар турніру. А в групі нам випали в суперники збірні Швеції, Франції та Англії.

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Саме зі шведами нам випало грати дебютним матч. Ця гра відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" 11 червня 2012 року.

Матч закінчився перемогою збірної України. на гол Златана Ібрагімовича українці відповіли дублем Андрія Шевченка.

В збірній України з цього матчу на Євро-2020 залишилося лише двоє гравців, які виходили на поле. Це голкіпер Андрій Пятов, який тоді захищав наші ворота, а також Андрій Ярмоленко, який віддав результативний пас на Шевченка.

Склад збірної України на матч проти Швеції на Євро-2012

У старті нашої команди вийшли: Пятов, Селін, Хачеріді, Михалик, Гусєв, Тимощук, Коноплянка, Ярмоленко, Назаренко, Шевченко, Воронін. Також на заміну виходили Артем Мілевський, Руслан Ротань та Марко Девич.



Стартовий сrлад збірної України на матч зі Швецією на Євро-2012 / Фото Getty Images

Заміни: Максим Коваль, Олександр Горяїнов, Вячеслав Шевчук, Богдан Бутко, Олександр Кучер, Ярослав Ракіцький, Денис Гармаш, Олександр Алієв, Євген Селезньов.

Важливо! Матч проти Швеції для збірної України на Євро-2012 був дуже важливим. Адже протягом дев'яти років це була єдина гра, де нашій команді вдалося забити та перемогти. Лише 13 червня 2021 року на Євро-2020 збірна України перервала невдалу серію із матчами без забитих голів, коли Ярмоленко та Яремчук забили у ворота Нідерландів. А 17 червня 2021 року – перервати серію без перемог, коли вдалося обіграти Північну Македонію.

Де зараз гравці цієї команди