В шаге от сенсации: сборная Украины по волейболу проиграла Бразилии в отборе к ОИ-2024 – видео

В четверг, 5 октября, сборная Украины сыграла очередной матч в Рио-де-Жанейро, где разыгрываются путевки на Олимпиаду-2024 в Париже. Соперником нашей команды стали действующие бронзовые призеры чемпионата мира.

Бразилия – Украина 3:2 (36:38, 25:20, 21:25, 25:18, 15:11)

Сборная Украины по волейболу провела четвертый матч в отборе к Олимпийским играм-2024 в Париже. Соперником команды Угиса Крастиньша стала сборная Бразилии – 3-разовые победители Олимпиады, являющиеся хозяевами турнира, пишет 24 канал.

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Команда Угиса Крастиньша, несмотря на яростное сопротивление, не смогла удержать преимущество над титулованным соперником и потерпела третье поражение в драматической перестрелке, где судьба матча решалась на тайбрейке.

Первый сет стал удовольствием для фанатов волейбола. Соперники устроили настоящую зарубу, длившуюся 74 очко. Украинцы все время догоняли соперника, и впервые смогли выйти вперед только при счете 28:27, "сине-желтые" отыграли 9 сетболов и на своем пятом забрали партию – 38:36.

Второй сет начался положительно для Украины, "сине-желтые" имели преимущество в счете 10:6, но хозяева шаг за шагом отыгрывали гандикап и завершили сет с преимуществом в пять очков.

В следующей партии сценарий повторялся, Украина также была впереди 10:6, Бразилия догнала ее в счете, но после 19:19 финальный рывок удался именно подопечным Угиса Крастиньша – 25:21.

Четвертый сет Бразилия взяла с комфортным счетом 25:18 и перевела игру на тай-брейк. где сделала гандикап в 3 розыгрыша в первой половине партии и после преимущества 6:3 ближе, чем на 2 очка "сине-желтых", к себе не подпускала – 15:11.

После такого результата Украина осталась на шестом месте в турнирной таблице группы А, на ОИ-2024 выходят команды, которые займут первые два места.

Турнирная таблица после 4 туров

Германия – 12 очков (разница по сетам 12:4) Куба – 9 (10:3) Италия – 9 (10:4) Бразилия – 7 (10:7) Чехия – 4 (6:10) Украина – 4 (5:9) Иран – 3 (5:10) Насморк – 0 (1:12)

. Следующий матч Украина сыграет 6 октября в 23:00 с Катаром.

Смотрите видеообзор матча Бразилия – Украина