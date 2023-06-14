Не было равных в группе: женская сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Золотой Евролиги

Команда Ивана Петкова дважды обыграла Венгрию, а теперь еще и одолела Францию. Это позволило ей досрочно выиграть группу.

Украина (ж) – Франция (ж) 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11)

Женская сборная Украины по волейболу продолжает выступления в Золотой Евролиге. Команда попала в группу во Францию и Венгрию, пишет 24 канал.

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По регламенту победители трех групп выйдут в "финал четырех". Туда же попадет и команда со второго места, которая покажет наилучший результат.

Украина уже гарантировала себе как минимум второе место после первых двух матчей. Наши девушки дважды одолели венгр по 3:1. А вот Франция смогла переиграть наших соседей всего один раз и еще раз проиграв.

Как украинки выиграли группу

Таким образом, победа в первом матче с француженками гарантировала бы Украине выход в "финал четырех". Игра началась полностью по сценарию Ивана Петкова.

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Наши женщины выиграли первые два сета, но третий проиграли почти вчистую. В течение него француженки смогли оформить две серии по четыре выигранных подряд подачи. Впрочем, это была лишь передышка для украинок.

В четвертом сете наша команда довела дело до победного конца, дав оппоненту взять всего 11 очков. Это позволило Украине завоевать выход в "финал четырех". Ответный матч во Франции 18 июня превращается в общительный.