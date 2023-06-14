Україна (ж) – Франція (ж) 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11)

Жіноча збірна України з волейболу продовжує виступи у Золотій Євролізі. Команда потрапила у групу до Франції та Угорщини, пише 24 канал.

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За регламентом переможці трьох груп вийдуть у "фінал чотирьох". Туди ж потрапить і команда з другого місця, яка покаже найкращий результат.

Україна вже гарантувала собі як мінімум другу сходинку після перших двох матчів. Наші дівчата двічі здолали угорок по 3:1. А ось Франція змогла переграти наших сусідів лише один раз і ще раз програвши.

Як українки виграли групу

Таким чином, перемога у першому матчі з француженками гарантувала би Україні вихід у "фінал чотирьох". Гра почалась повністю за сценарієм Івана Пєткова.

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Наші жінки виграли перші два сети, але третій програли майже вчисту. Протягом нього француженки змогли оформити дві серії по чотири виграні поспіль подачі. Втім це був лише перепочинок для українок.

У четвертому сеті наша команда довела справу до переможного кінця, давши опоненту взяти лише 11 очок. Це дозволило Україні завоювати вихід у "фінал чотирьох". Матч-відповідь у Франції 18 червня перетворюється на товариський.