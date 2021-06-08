Финал четырех Золотой Евролиги состоится в бельгийском городе Кортрейк 19 и 20 июня. И именно против хозяев турнира выпало сыграть украинцам в полуфинале.

Примечательно В России за ношение футболки сборной Украины могут посадить в тюрьму

Матч между сборными Украины и Бельгии состоится 19 июня и начнется в 21:00. Команды встречались между собой в 1/8 финала чемпионата Европы 2019 года. И тогда победителями вышла сборная Украины.

Другую полуфинальную пару составили Эстония и Турция.

Победители обеих пар сыграют в финале 20 июня. Неудачники же отправятся в матч за третье место.

Стоит добавить, что сборные Украины, Эстонии и Турции уже побеждали в Золотой Евролиге. Украинцы торжествовали в турнире в 2017 году. Эстонцы имеют две победы – в 2016 и 2018 годах. Турция же была победителем в 2019 году. Поэтому Бельгия единственная из квартета участников финала четырех, которая не выигрывала Золотую Евролигу.