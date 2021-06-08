Фінал чотирьох Золотої Євроліги відбудеться у бельгійському місті Кортрейк 19 та 20 червня. І саме проти господарів турніру випало зіграти українцям у півфіналі.

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Матч між збірними України та Бельгії відбудеться 19 червня і розпочнеться о 21:00. Команди зустрічалися між собою в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2019 року. І тоді переможцями вийшла збірна України.

Іншу півфінальну пару склали Естонія та Туреччина.

Переможці обох пар зіграють у фіналі 20 червня. Невдахи ж відправляться в матч за третє місце.

Варто додати, що збірні України, Естонії та Туреччини вже перемагали у Золотій Євролізі. Українці тріумфували у турнірі у 2017 році. Естонці мають дві перемоги – у 2016 та 2018 роках. Туреччина ж була переможцем у 2019 році. Тож Бельгія єдина з квартету учасників фіналу чотирьох, яка не вигравала Золоту Євролігу.