На пути в Лигу наций: Украина с победы дебютировала на Кубке претендентов по волейболу

Команда Угиса Крастиньша не имела существенных проблем с Китаем. Теперь же на пути нашей команды встанут наши недавние обидчики.

Украина – Китай 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)

Мужская сборная Украины по волейболу начала свой путь на Кубке претендентов. В этом сезоне подопечные Угиса Крастиньша вышли в финал Золотой Евролиги, пишет 24 канал.

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Там "сине-желтые" уступили Турции, но в конце концов квалифицировались на этот турнир. В нем принимают участие восемь команд по олимпийской схеме, и победитель получит путевку в самое престижное коммерческое соревнование Лига наций.

В четвертьфинале Украины ждала битва со сборной Китая. Наша команда выглядела явным фаворитом, что и доказала на площадке, выиграв в четыре сета.

Первые два украинца выиграли без существенных проблем, хотя во втором разница составила всего три очка. Подопечные Крастиньша могли завершить игру в три сета, но в конце концов уступили два балла.

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Но это не помешало закрыть игру в четвёртом сете. Это позволило Украине пройти в полуфинал, где нашим соперником станет недавний обидчик по финалу Золотой Евролиги Турция. Игра состоится завтра, 29 июля. Начало – в 16:00 по киевскому времени.