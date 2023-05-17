Очередной бойкот: украинцы не поедут на чемпионат мира по тхэквондо

29 мая в Баку начнется чемпионат мира-2023 по тхэквондо. Однако соревнования пройдут без участия украинских спортсменов.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вернуть в соревнования атлетов из России и Беларуси. Представителям стран-агрессоров разрешили участвовать в турнирах в статусе нейтральных спортсменов.

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В заявке на ЧМ-2023 по тхэквондо есть российские военнослужащие

Еще хитрее поступили организаторы чемпионата мира по тхэквондо. Для заявок на участие в турнире они сделали специальную отметку – "без национальности". Как раз ее заполнили тхэквондисты из России и Белоруссии, среди которых оказались представители силовых структур стран-агрессоров. Это послужило поводом для бойкота ЧМ-2023 со стороны Украины.

К слову. Чемпионат мира по тхэквондо состоится в Баку. Соревнования продлятся с 29 мая по 6 июня.

Вице-президент федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко объяснил отказ от соревнований.

Там уже заявлены россияне и белорусы. Сначала в заявке была такая графа, как "Not National", то есть нет национальности, так хитро-мудро они сделали. Администратор сайта какой-нибудь уже по своему требованию может заполнить этот список. То есть они сначала сделали без национальности графу, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из стран-агрессорок. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для этого. Таким образом, на мировое первенство команда не уезжает,

– прокомментировал вице-президент федерации.

Чемпионат мира давал хорошие шансы попасть в Париж-2024

Таким образом, Украина пропустит турнир, который будет отборочным к Олимпиаде-2024. Впрочем, наши тхэквондисты смогут квалифицироваться через участие в Европейских играх-2023.

Такие соревнования, как чемпионат мира, дают рейтинг и очень высок – это класс G-4. А чем выше рейтинг, тем ближе спортсмен к Олимпиаде. Но у нас еще есть Европейские игры, которые пройдут в конце июня в Польше. Там, насколько мне известно, на сегодняшний день россиян не будет. Туда Европейский олимпийский комитет их не пускает. У нас есть семь лицензий туда, возможно, там что-нибудь получится. Но, конечно, именно чемпионат мира дает достаточно хорошие шансы попасть на Олимпиаду.

– рассказал Васильченко.

Напомним, Украина уже пропустила чемпионат мира-2023 по дзюдо через участие россиян и белорусов. Зеленый свет странам-террористам включили федерации велоспорта, настольного тенниса и фехтования.