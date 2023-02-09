Сборная Украины узнала соперника в Кубке Дэвиса: где и когда состоится матчевое противостояние

Международная федерация тенниса (ITF) объявила о результатах жеребьевки Кубка Дэвиса в Мировой группе I и Мировой группе II. Сборная Украины встретится с командой Колумбии.

Сборная Украины успешно преодолела плей-офф за Мировую группу I, уверенно переиграв Ливию со счетом 3:0. Волей жребия "сине-желтым" досталась посеянная под пятым номером сборная Колумбии.

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Противостояние Украина – Колумбия состоится в сентябре

Соперник украинцев начинал 2023 год в квалификации финальной части Кубка Дэвиса. Там колумбийцы потерпели поражение от Великобритании со счетом 1:3.

По результатам жеребьевки матчевое противостояние Украина – Колумбия состоится на поле Украины. Также хозяева площадки будут выбирать покрытие. Кстати, это уже четвертый домашний поединок "сине-желтых".

Планируемые даты матчей: 15-16 или 16-17 сентября 2023 года. Окончательная дата тоже определится принимающей стороной. Победитель матчевой встречи в сезоне Кубка Дэвиса в 2024 году будет играть в квалификации за выход в финал Кубка Дэвиса.

Среди возможных соперников сборной Украины могли быть: Германия, Казахстан, Бельгия, Аргентина, Венгрия, Япония, Австрия, Словакия, Норвегия, Румыния и Бразилия.

В мировом рейтинге Кубка Дэвиса сборная Колумбии занимает 19 место. В свою очередь Украина занимает 37 место в мировом рейтинге мужских сборных. Латиноамериканская команда состояла из: Николаса Мехия (256-й в одиночном рейтинге), Николаса Барриентоса (516), Кристиана Родригеса (795), Хуана-Себастьяна Кабаля (23-й в парном рейтинге) и Роберта Фараха (23-й в парном рейтинге) ).