Президент Шведской ассоциации бокса Пер-Аксель Шехольм прокомментировал решение Международной федерации бокса (IBA) допустить к международным соревнованиям россиян и белорусов под флагом своих стран.

Международная ассоциация бокса отменила санкции против российских и белорусских спортсменов

Шехольм: Большинство Западной Европы против

Я думаю, как и большинство здравомыслящих людей, что это скандал, и это не правильно. Это совершенно неприемлемо,

– сказал функционер.

Шехольм заявил, что шведские боксеры не смогут выйти на один ринг с россиянами и белорусами. Его команда вынуждена будет отказаться от участия, если на соревнования заявят представителей России и Беларуси.

Дальнейшая поляризация между группой, выступающей за олимпийский бокс и демократию, и той, которая не заботится о демократии и ведет свой путь. Мы не можем соперничать там, где разрешено выступать российским и белорусским боксерам. И насколько я понимаю, Испания тоже не будет, и большинство Западной Европы против,

– подчеркнул Шехольм.

Пророссийская позиция IBA