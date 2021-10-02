Сборная Украины по шахматам проиграла России в полуфинале чемпионата мира

2 октября 2021 , 14:49
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Источник:

24 канал

Женская сборная Украины по шахматам остановилась в шаге от финала чемпионата мира. В испанском Сиджес, где происходит мировое первенство, украинки проиграли сборной России.

Досадное фиаско украинок

Украина проиграла России в полуфинале командного чемпионата мира. Украинки проиграли по итогам двух встреч.

Примечательно Украинский клуб стал бронзовым призером шахматной "Лиги чемпионов"

В первом противостоянии Украина проиграла со счетом 1,5:2,5.

Алина Кашлинская черными фигурами победила Юлию Осьмак. Вничью завершились партии Александра Горячкина – Анна Музычук, Мария Музычук – Александра Костенюк и Екатерина Лагно – Анна Ушенина.

Во втором поединке Россия победила со счетом 1:3.

Екатерина Лагно черными обыграла Анну Ушенину, Александра Горячкина также черными выиграла у Анны Музычук, Полина Шувалова белыми фигурами взяла верх над Натальей Буксой, Александра Костенюк белыми уступила Марии Музычук.

Заметим, что россиянка Лагно – бывшая украинка.

Состав сборной Украины

  • Анна Музычук
  • Мария Музычук
  • Анна Ушенина
  • Юлия Осьмак
  • Наталья Букса
В финале командного чемпионата мира россиянки сыграют с командой Индии.
Автор: Михайло Гема