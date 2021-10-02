Досадное фиаско украинок

Украина проиграла России в полуфинале командного чемпионата мира. Украинки проиграли по итогам двух встреч.

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В первом противостоянии Украина проиграла со счетом 1,5:2,5.

Алина Кашлинская черными фигурами победила Юлию Осьмак. Вничью завершились партии Александра Горячкина – Анна Музычук, Мария Музычук – Александра Костенюк и Екатерина Лагно – Анна Ушенина.

Во втором поединке Россия победила со счетом 1:3.

Екатерина Лагно черными обыграла Анну Ушенину, Александра Горячкина также черными выиграла у Анны Музычук, Полина Шувалова белыми фигурами взяла верх над Натальей Буксой, Александра Костенюк белыми уступила Марии Музычук.

Заметим, что россиянка Лагно – бывшая украинка.

Состав сборной Украины

  • Анна Музычук
  • Мария Музычук
  • Анна Ушенина
  • Юлия Осьмак
  • Наталья Букса