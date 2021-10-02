Досадное фиаско украинок
Украина проиграла России в полуфинале командного чемпионата мира. Украинки проиграли по итогам двух встреч.
Примечательно Украинский клуб стал бронзовым призером шахматной "Лиги чемпионов"
В первом противостоянии Украина проиграла со счетом 1,5:2,5.
Алина Кашлинская черными фигурами победила Юлию Осьмак. Вничью завершились партии Александра Горячкина – Анна Музычук, Мария Музычук – Александра Костенюк и Екатерина Лагно – Анна Ушенина.
Во втором поединке Россия победила со счетом 1:3.
Екатерина Лагно черными обыграла Анну Ушенину, Александра Горячкина также черными выиграла у Анны Музычук, Полина Шувалова белыми фигурами взяла верх над Натальей Буксой, Александра Костенюк белыми уступила Марии Музычук.
Заметим, что россиянка Лагно – бывшая украинка.
Состав сборной Украины
- Анна Музычук
- Мария Музычук
- Анна Ушенина
- Юлия Осьмак
- Наталья Букса