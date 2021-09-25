Соревнования проходили в македонском городе Струга. Восемь команд (в составе каждой – 4 основных и 1 запасная шахматистка) соревновались по круговой системе. О перипетиях борьбы на старте – читайте здесь.
Примечательно Украинка Осьмак стала вице-чемпионкой Европы по шахматам
GRECO – Kyiv Chess Federation долгое время шел по дистанции вторым. Перед последним туром наша команда отставала от лидера – South Ural на 2 очка.
И именно эти команды играли между собой в решающем матче, который показался чрезвычайно нервным. Чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону.
К сожалению, напряжение лучше выдержали соперницы. Анна и Мария Музычук и Наталья Букса свои партии наконец завершили вничью, а вот Жансая Абдумалик потерпела первое поражение на турнире (до этого она играла просто блестяще!). Итак, поражение – 1,5: 2,5.
Неудачей воспользовался еще и клуб Monte-Carlo, который свой матч выиграл и обошел украинскую команду.
Чемпионат Европы среди клубов: тройка призеров
1. South Ural – 14
2. Monte-Carlo – 11
3. GRECO – Kyiv Chess Federation – 10
Наша команда имела второй стартовый рейтинг на турнире.
Состав GRECO – Kyiv Chess Federation
- Анна Музычук (Украина, 2534)
- Мария Музычук (Украина, 2540)
- Жансая Абдумалик (Казахстан, 2502)
- Юлия Осьмак (Украина, 2428)
- Наталья Букса (Украина, 2417)
Украинский клуб стал бронзовым призером шахматной "Лиги чемпионов" / Фото фейсбук Владимир Баклан