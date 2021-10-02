Прикре фіаско українок

Україна програла Росії у півфіналі командного чемпіонату світу. Українки програли за підсумками двох зустрічей.

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У першому протистоянні Україна програла з рахунком 1,5:2,5.

Аліна Кашлінськая чорними фігурами перемогла Юлію Осьмак. Внічию завершилися партії Александра Горячкіна – Анна Музичук, Марія Музичук – Александра Костенюк і Катерина Лагно – Анна Ушеніна.

У другому поєдинку Росія перемогла з рахунком 1:3.

Катерина Лагно чорними обіграла Анну Ушеніну, Александра Горячкіна також чорними виграла в Анни Музичук, Поліна Шувалова білими фігурами взяла верх над Наталкою Буксою, Александра Костенюк білими поступилася Марії Музичук.

Зауважимо, що росіянка Лагно – колишня українка.

Склад збірної України

Анна Музичук

Марія Музичук

Ганна Ушеніна

Юлія Осьмак

Наталка Букса

У фіналі командного чемпіонату світу росіянки зіграють з командою Індії.