Сборная Украины по пляжному футболу сумела финишировать третьей в Суперфинале Евролиги, обыграв на турнире сборные Германии и Франции.

В Суперфинале Евролиги сыграли пять сборных. Кроме Украины, это были сборные Германии, Швейцарии, Португалии и Франции.

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Именно с немцами сыграли в стартовом матче украинцы. Основное время закончилось вничью 3:3, а "сине-желтые" победили в серии пенальти. И после этого сборная Украины потерпела два поражения – от Швейцарии и Португалии с одинаковым счетом 2:4. Поэтому потеряла шансы на победу в турнире. Однако не на медали.

В последнем туре украинцы играли со сборной Франции. И разгромили соперника 7:2. Лучшим в поединке в составе украинцев был Андрей Пашко, который оформил хет-трик.

Таким образом в итоговой турнирной таблице сборная Украины заняла третье место. Победитель Евролиги определится в матче между сборными Швейцарии и Португалии, которые до этого выиграли все матчи в группе.