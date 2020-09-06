Збірна України з пляжного футболу зуміла фінішувати третьою у Суперфіналі Євроліги, обігравши на турнірі збірні Німеччини та Франції.

У Суперфіналі Євроліги зіграли п'ять збірних. Окрім України, це були збірні Німеччини, Швейцарії, Португалії та Франції.

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Саме з німцями зіграли у стартовому матчі українці. Основний час закінчився внічию 3:3, а "синьо-жовті" перемогли у серії пенальті. Та після цього збірна України зазнала дві поразки – від Швейцарії та Португалії з однаковим рахунком 2:4. Тож втратила шанси на перемогу у турнірі. Однак не на медалі.

В останньому турі українці грали зі збірною Франції. І розгромили суперника 7:2. Найкращим у поєдинку у складі українців був Андрій Пашко, який оформив хет-трик.

Таким чином у підсумковій турнірній таблиці збірна України посіла третє місце. Переможець Євроліги визначиться у матчі між збірними Швейцарії та Португалії, які до цього виграли усі матчі в групі.