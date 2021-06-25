На чемпіонат світу з пляжного футболу виходять чотири команди з європейської кваліфікації. Україна стала однією з них, у чвертьфіналі кваліфікації здолавши опір збірної Швейцарії.

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У першому таймі українцям вдалося забити тричі. Правда і швейцарці відповіли на це своїми двома влучними ударами.

У другій 12-хвилинці наші футболісти збільшили рахунок на свою користь до двох голів завдяки зусиллям Щериці та Войтенка, які оформили дублі.

У третьому періоді швейцарці впритул наблизилися до українців, однак Юрій Щериця забив свій третій м'яч у цьому протистоянні, який фактично й вирішив долю зустрічі, попри гол у відповідь Еліотта. 6:5 – перемога України, яка здобуває перепустку до ЧС-2021.

Швейцарія – Україна 5:6

Голи: Борер, 5, Станкович, 10, 26, Ходель, 24, Еліотт, 33 – Заворотний, 4, Щериця, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19

Отже, збірна України забезпечила собі участь у фінальній частині ЧС-2021, а в півфіналі відбору вона зустрінеться з переможцем пари Португалія – Азербайджан.

Чемпіонат світу з пляжного футболу відбудеться у Москві. Змагання триватимуть з 19 серпня до 29 серпня 2021 року.