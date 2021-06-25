Символическая сборная группового этапа Евро-2020

Ярмоленко набрал равное количество очков с Мемфисом Депае (Нидерланды) и Эмериком Ляпортом (Испания) – по 20. В то же время украинец опередил Тома Менье (Бельгия) и Джанлуиджи Доннарумму (Италия)

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В команду вошли футболисты, которые набрали больше всего очков в официальном фэнтези-футболе Евро-2020. Больше всего очков набрал Криштиану Роналду, который на групповом этапе забил 5 голов.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) – 18 очков

Защитники

Дензел Думфрис (Нидерланды) – 22 очка

Эмерик Ляпорт (Испания) – 20 очков

Тома Менье (Бельгия) – 18 очков

Полузащитники

Андрей Ярмоленко (Украина) – 20 очков

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды) – 23 очка

Джердан Шакири (Швейцария) – 21 очко

Эмиль Форсберг (Швеция) – 23 очка

Нападающие

Патрик Шик (Чехия) – 21 очко

Криштиану Роналду (Португалия) – 29 очков

Мемфис Депай (Нидерланды) – 20 очков

Отметим, что в символической сборной футболисты команды, которые вышли в 1/8 финала. Стадия плей-офф Евро-2020 стартует уже 26 июня.