Украина – Польша 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Уже на старте встречи Польша оформила две шайбы за минуту и имела важное преимущество. Первая 20-минутка закончилась со счетом 3:0, а украинцы смогли ответить одной шайбой в конце второго периода.
Снова минимальное поражение: сборная Украины по хоккею уступила Франции
В результате Украина свои моменты не использовала, а вот поляки сумели еще раз забить.
Параллельный успех "молодежки"
- Молодежная сборная Украины по хоккею в последнем матче чемпионата мира U-20 играла против Польши. Украина победила соперника со счётом 4:1. Команда Александра Бобкина пропустила быструю шайбу, однако уже к концу стартового периода вела в счете. Впоследствии украинцы только укрепили свое преимущество.
- У украинцев уже не было мотивации, в то время как поляки боролись за выживание.