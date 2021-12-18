Украина – Польша 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Уже на старте встречи Польша оформила две шайбы за минуту и ​​имела важное преимущество. Первая 20-минутка закончилась со счетом 3:0, а украинцы смогли ответить одной шайбой в конце второго периода.

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В результате Украина свои моменты не использовала, а вот поляки сумели еще раз забить.

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