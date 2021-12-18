Украина – Польша 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

К слову Украина в невероятном матче обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею

Команда Александра Бобкина пропустила быструю шайбу, однако уже к концу стартового периода вела в счете. Впоследствии украинцы лишь укрепили свое преимущество.

Украинцы уже не имели мотивации, тогда как поляки боролись за выживание. Украина финиширует на 3-м или 4-м месте – зависит от результата матча Японии. Польша вылетает в низший дивизион.

Повышение в классе себе гарантировала Франция. Несмотря на поражение от Украины, французы в последнем матче обыграли Словению и выиграли турнир.