Україна – Польща 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Вже на старті зустрічі Польща оформила дві шайби за хвилину та мала істотну перевагу. Перша 20-хвилинка закінчилася з рахунком 3:0, а українці змогли відповісти однією шайбою на кінець другого періоду.
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У результаті Україна свої моменти не використала, а от поляки зуміли забити ще раз.
Паралельний успіх "молодіжки"
- Молодіжна збірна України з хокею в останньому матчі чемпіонату світу U-20 грала проти Польщі. Україна перемогла суперника з рахунком 4:1. Команда Олександра Бобкіна пропустила швидку шайбу, проте вже до кінця стартового періоду вела у рахунку. Згодом українці лише зміцнили свою перевагу.
- Українці вже не мали мотивації, тоді як поляки боролися за виживання.