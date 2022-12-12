Італія - Україна 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голи: Панасенко, 30:23, Сидоренко, 30:55, Трахт, 33:40 (більшість), Ковальчук, 46:31.

У неділю, 11 грудня, молодіжна збірна України U-20 в першому турі чемпіонату світу дивізіону IВ зустрічалася з італійцями.

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Перший період вийшов досить нервовим для обох команд. Ба більше, воротарю "синьо-жовтих" Сердюку кілька разів довелося продемонструвати свою майстерність, рятуючи команду від неприємностей.

А от другий період проходив під диктовку українців. Першим відкрив рахунок Панасенко, який скористався передачею Царьковського. Всього через півхвилини Сидоренко закріпив успіх "синьо-жовтих".

Довершили розгром італійців Данило Трахт і Михайло Ковальчук. У підсумку більш ніж впевнена перемога українців з рахунком 4:0. Гравець матчу Савва Сердюк оформив "сухий" поєдинок на молодіжному чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Італія – Україна

Важливо! За підсумками першого туру збірна України U-20 посідає перше місце. У наступному турі 12 грудня підопічні Олександра Бобкіна зустрінуться з командою Польщі.