Команда соберется 7 декабря в Киеве. По итогам пятидневного сбора во Дворце спорта тренеры определят тех, кто из этих 28 игроков к этому времени лучше всего готов. Именно эти хоккеисты присоединятся к представителям зарубежных клубов, с которыми вместе и отправится во Францию на матчи Еврочелленджа.

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В полном составе сборная Украины соберется 13 декабря в польском Кракове, а оттуда отправится авиарейсом в Марсель.

Кто попал в заявку сборной Украины

Вратари: Эдуард Захарченко (Днепр), Богдан Дьяченко (Харьковские Берсерки), Кирилл Кучер (Кременчуг)

Эдуард Захарченко (Днепр), Богдан Дьяченко (Харьковские Берсерки), Кирилл Кучер (Кременчуг) Защитники: Денис Матусевич, Глеб Варава, Дмитрий Игнатенко (все – Кременчуг), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба – Днепр), Андрей Григорьев (Сокол), Филипп Пангелов-Юлдашев (Уния, Польша), Виталий Андрейкив (Заглембе, Польша), Александр Александров (Подгале, Польша)

Денис Матусевич, Глеб Варава, Дмитрий Игнатенко (все – Кременчуг), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба – Днепр), Андрей Григорьев (Сокол), Филипп Пангелов-Юлдашев (Уния, Польша), Виталий Андрейкив (Заглембе, Польша), Александр Александров (Подгале, Польша) Нападающие: Вадим Мазур, Василий-Юрий Качан (оба – Сокол), Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин, Илья Сеник (все – Кременчуг), Денис Бородай, Артем Целогородцев, Дмитрий Попережай, Данило Тищенко, Никита Лесников (все – Днепр), Илья Коренчук (Энерга, Польша), Дмитрий Нименко (Бриасон, Франция), Александр Пересунько (Уйпешт, Венгрия), Алексей Ворона (Подгале, Польша), Никита Ружников, Ярослав Панченко (оба – Энергия, Литва), Михаил Гуфт-Соколов (Гьохштадтер, Германия)

В вышеприведенном списке есть четверо абсолютных дебютантов национальной сборной Украины – Василий-Юрий Качан из Сокола, Дмитрий Попережай, Даниил Тищенко и Никита Лесников из херсонского Днепра.

Добавим, что в предыдущем списке кандидатов было еще трое хоккеистов – капитан команды Андрей Михнов, защитники Всеволод Толстушко и Игорь Мережко. Но хоккеисты попросили их не вызвать из-за матчей за свои клубы, и тренерский штаб пошел им на встречу.

В Марселе сборная Украины проведет три матча. Два из них – в рамках Еврочелленджа против французов (15 декабря) и поляков (16 декабря). Еще один поединок – 14 декабря против сборной Франции – будет носить статус товаришеского.