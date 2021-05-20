Французы в первом периоде сумели забросить лишь одну шайбу. Вместе с тем в конце второго периода украинцы сравняли счет – Денискин первым оказался на добивании.

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Но в начале третьего периода французы отличились еще дважды. Правда уже через минуту после этого украинцы сократили отставание – результативный бросок на счету Бабинца.

В конце матча украинцы бросились сравнивать счет, но за минуту до конца игры пропустили в пустые ворота.

Украина – Франция 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Это поражение стало четвертым на турнире для сборной Украины. Только в первом матче украинцы сумели основное время закончить вничью, но уступили в овертайме. А после этого были поражения Румынии и Австрии.

Следующий матч на турнире в Любляне сборная Украины сыграет 21 мая. Соперником украинцев будет сборная Словении.