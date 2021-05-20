Французки в першому періоді зуміли закинути лише одну шайбу. Натомість наприкінці другого періоду українці зрівняли рахунок – Денискін першим опинився на добиванні.

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Та на початку третього періоду французи відзначлиися ще двічі. Правда вже за хвилину після цього українці скоротили відставання – результативний кидок на рахунку Бабинця.

В кінці матчу українці кинулися зрівнювати рахунок, але за хвилину до кінця гри пропустили в порожні ворота.

Україна – Франція 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Ця поразка стала четвертою на турнірі для збірної України. Лише в першому матчі українці зуміли основний час закінчити внічию, але поступилися в овертаймі. А після цього були поразки Румунії та Австрії.

Наступний матч на турнірі в Любляні збірна України зіграє 21 травня. Суперником українців буде збірна Словенії.